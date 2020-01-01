بعد أزارو - حميد أحداد ينضم لمبادرة متضرري كورونا

لفتات إنسانية من ثنائي المغرب

أعلن حميد أحداد؛ مهاجم الرجاء المغربي، دعمه للأسر المتضررة من توابع انتشار فيروس كورونا، لينضم إلى مواطنه وليد أزارو؛ محترف الاتفاق السعودي.

أزارو أعلن بالأمس تخصيص مبلغ مالي من راتبه، لمساعدة أربع عائلات لا معيل لها، وتأثرت بدعوات البقاء في المنزل، حفاظًا على نفسها من الفيروس المستجد.

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أحداد انضم له هو الآخر، حيث كتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "بعد إغلاق عدد كبير من المحلات سوف يتوقف الدخل عند العديد من العائلات، فلذلك سأخصص جزء من راتبي للعائلات التي لا يمكن أن توفر قوت يومها إلا بالخروج بحثًا عن العمل".

وأضاف: "أرجو من المشاهير مساعدة العائلات في ظرفية صعبة، والله لا يضيع أجر من أحسن عملًا، التضامن واجب".

يذكر أن النشاط الرياضي توقف في غالبية بلدان العالم، منها السعودية ومصر والمغرب وتونس والسودان وغيرها في الوطن العربي.

وأعلن نادي الرجاء تسريح لاعبيه حتى إشعار آخر، لحين السيطرة على الفيروس، خاصةً بعد تأجيل كافة البطولات التي يشارك بها.