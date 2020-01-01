تفاصيل اجتماع تركي الفيصل مع رؤساء أندية دوري المحترفين

لجنة الاحتراف كذلك تجتمع مع مدراء الاحتراف بالأندية

عقد عبد العزيز بن تركي الفيصل؛ وزير الرياضة السعودي، أمس الأربعاء، اجتماعًا مع رؤساء أندية دوري المحترفين، لمناقشة المرحلة المقبلة قبل عودة النشاط الرياضي.

وزارة الرياضة أعلنت قبل أيام بشكل رسمي سماحها للأندية بفتح أبوابها أمام اللاعبين، لخوض التدريبات، بدايةً من 21 من يونيو الجاري، على أن تستأنف منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بداية من الرابع من أغسطس المقبل.

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خلال الاجتماع، تم مناقشة الترتيبات الخاصة بعودة النشاط من قبل الأندية، بالإضافة إل التأكيد على ضرورة الالتزام بما جاء في الدليل الإرشادي الخاص بعودة النشاط، والتأكيد على أهمية تطبيقه من أجل عودة آمنة لكافة العاملين بالمنظومة الرياضية.

الاجتماع حضره عبد الإله الدلاك؛ مساعد وزير الرياضة، ياسر المسحل؛ رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، عبد العزيز الحميدي؛ الرئيس المكلف لرابطة دوري المحترفين.

وأطلع الحضور وزير الرياضة على الصعوبات والعوائق في ظل الظروف الراهنة في ظل جائحة كورونا، بجانب بحث الحلول المناسبة لمعالجتها بالشكل الأمثل.

على جانب آخر، عقدت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين برئاسة معيض الشهري، بالأمس أيضًا، اجتماعًا مع مدراء الاحتراف بأندية دوري المحترفين والدرجة الأولى والثانية، لمناقشة فترات التسجيل للموسم المقبل 2020-2021.

واستمعت اللجنة لمقترحات الأندية لدراستها بما يتناسب مع وضع الأندية المشاركة في دوري أبطال آسيا وكذلك بقية الأندية.

يذكر أنه بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين يتبقى ثماني جولات فقط على نهاية الموسم، ويتصدر الهلال جدول الترتيب برصيد 51 نقطة، يليه النصر 45 نقطة، ثم الوحدة 39 نقطة، ورابعًا يأتي الأهلي بـ37 نقطة.