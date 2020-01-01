تعديل مواعيد بعض المباريات في دوري الخليج العربي الإماراتي

مواعيد جديدة لجولات الدوري الإماراتي

قررت رابطة المحترفين الإماراتية تعديل مواعيد بعض الجولات في دوري الخليج العربي ، ذلك بعد قرار الاتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم تأجيل مباريات الجولتين الرابعة والخامسة من تصفيات آسيا لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 .

وكان فيفا والاتحاد الآسيوي قد اتخذا قرارًا بتأجيل مباريات التصفيات الآسيوية لمونديال قطر 2022 التي كانت مقررة في نهاية مارس الجاري ويونيو القادم ضمن الإجراءات العالمية للتصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

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وقررت رابطة المحترفين الإماراتية إقامة الجولة الـ20 من الدوري الإماراتي يومي 19 و20 مارس الجاري، ومن ثم الجولة الـ21 يومي 3 و4 إبريل القادم، والجولة الـ22 يومي 9 و10 من الشهر نفسه، وأخيرًا ستُقام مباريات الأسبوع الـ23 يومي 16 و17 إبريل.

وأوضحت الرابطة في بيان ظهر على موقعها الرسمي أن الأيام الخاصة بالجولات الأخيرة سيتم تحديدها لاحقًا حسب موقف الفرق المتنافسة على اللقب والهبوط لدوري الدرجة الأولى.

يُذكر أن مباريات الجولة الـ19 من دوري الخليج العربي ستنطلق يوم الجمعة 13 مارس الجاري وتشهد عدد من المباريات القوية أبرزها مواجهة الجزيرة مع العين في أبو ظبي والتي ستلعب دورًا مهمًا في صراع اللقب.

ويحتل شباب الأهلي حاليًا صدارة جدول الترتيب بفارق 3 نقاط عن العين و7 نقاط عن الجزيرة صاحب المركز الثالث.