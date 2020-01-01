بعد جروهي وبخاري، الاتحاد يفقد حارس مرماه الثالث!

صدمة جديدة للاتحاد السعودي

أعلن نادي الاتحاد السعودي تعرض حارس مرماه فواز القرني لإصابة خلال تدريبات اليوم استعدادًا لاستئناف الموسم الجاري من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي .

وأوضح حساب النادي الجداوي على تويتر أن القرني سيخضع لفحوصات طبية على موضع الإصابة لتحديد التشخيص النهائي ومدة الغياب عن التدريبات.

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القرني هو حارس المرمى الثالث الذي يفقده الاتحاد مع انطلاق تدريباته استعدادًا للموسم الجديد، إذ يغيب البرازيلي مارسيلو جروهي عن التدريبات بسبب إصابته بفيروس كورونا وهو ما تسبب في بقائه بالبرازيل.

ومن المتوقع أن يعود اللاعب إلى جدة وينخرط في التدريبات مع زملائه بعد تعافيه وإجرائه الفحوصات اللازمة لتأكيد شفائه من فيروس كورونا.

ولم يُشارك اللاعب أمين بخاري كذلك في التدريبات بعدما رفض تمديد عقده الذي انتهى في 30 يونيو الماضي، ويبقى اللاعب في منزله دون أن يتدرب مع ناديه الجديد "النصر" بسبب لوائح الاتحاد السعودي لكرة القدم التي تمنع ذلك.