عاجل .. نتيجة مسحة الأهلي والزمالك الرسمية قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا

كورونا انتشر في الفريقين قبل أيام من النهائي القاري

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، قبل قليل، نتيجة المسحة الجديدة التي خضع لها لاعبو الأهلي والزمالك، قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا، المنتظر إقامته على استاد القاهرة الدولي.

الفارس الأبيض يستضيف الشياطين الحمر في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، في 27 من نوفمبر الجاري، بالنهائي القاري، الذي يجمع قطبي الكرة المصرية لأول مرة في التاريخ.

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وأثبتت المسحة عن إصابة 6 لاعبين في صفوف الأهلي والزمالك، بواقع 3 لاعبين في كل فريق.

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الأهلي سيدخل المباراة مفتقدًا خدمات الثلاثي "صالح جمعة ووليد سليمان والمالي أليو ديانج"، والزمالك سيفتقد خدمات الثلاثي "محمود حمدي الونش، ويوسف إبراهيم أوباما، وعبد الله جمعة".

كانت القلعة الحمراء قد أعلنت قبل أيام إصابة الثلاث كهربا وصالح جمعة ووليد سليمان بالفيروس، بينما أصيب من القلعة البيضاء المدافع الونش والمدرب مدحت عبد الهادي.

يذكر أن المارد الأحمر وصل للنهائي بعدما أقصى الوداد المغربي، بهزيمته ذهابًا بثنائية نظيفة، والفوز إيابًا أيضًا بثلاثية مقابل هدف وحيد.

أما صعود الفارس الأبيض فجاء على حساب الرجاء المغربي بهزيمته ذهابًا بهدف نظيف، وإيابًا بثلاثية مقابل هدف وحيد.