لكسر الملل - تنظيم بطولة فيفا 20 بين الجمهور ولاعبي الدوري المصري

الحياة متوقفة بالملاعب المصرية حالها كحال العالم أجمع

أعلن أحمد الشيخ؛ لاعب الأهلي المصري، عن إطلاقه مسابقة جماهيرية، مستغلًا فترة توقف النشاط الرياضي في مصر خلال الفترة الحالية.

الحياة في الملاعب المصرية متوقفة منذ منتصف مارس الجاري، على إثر انتشار فيروس كورونا المستجد، الذي أجبر المسؤولين على تعليق النشاط وتمديد التجميد حتى منتصف إبريل المقبلة.

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وأوضح الشيخ تنظيمه لبطولة فيفا 20، تنطلق في السادس من إبريل المقبل، وتجمع بين الجمهور ولاعبي الدوري المصري، بجانب محترف مصري بالخارج وفنان كبير لم يكشف عنهما بعد، واعدًا الجمهور بعديد المفاجآت.

وأشار لاعب القلعة الحمراء أن البطولة ستضم 32 مشتركًا، محددًا قيمة الاشتراك بـ100 جنيه، على أن تكون الجائزة كارت 100 دولار PSN.

خليك فى البيت وهنلعب كلنا 😀

الكل يجهز🔥🔥 اول بطولة فيفا 20 بمشاركة لاعيبه الدورى المصرى ونجم محترف وفنان كبير...التفاصيل فى اللينك ده ... https://t.co/kgc2odGL4T via @YouTube pic.twitter.com/FU7gX6YsO1 — Ahmed Elsheikh (@AhmedElsheikh) March 31, 2020

يذكر أن الشيخ ارك الموسم الجاري مع الشياطين الحمر في 15 مباراة في مختلف البطولات المحلية والإفريقية، سجل خلالها أربعة أهداف وصنع اثنين آخرين.

وينفرد الأهلي حاليًا بصدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 49 نقطة متفوقًا بفارق 16 نقطة عن أقرب منافسيه.

وعلى المستوى الإفريقي، يُنتظر أن يلاقي الأحمر فريق الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، في الأول والثامن من مايو المقبل.