فيروس الفيفا يضرب هجوم ريال مدريد

أنباء غير مبشرة لزيدان من صربيا

تلقى مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان، أنباء سيئة من قبل الاتحاد الصربي لكرة القدم، تُفيد بأن المهاجم الشاب لوكا يوفيتش، تعرض لإصابة مزعجة، على إثرها لن يتمكن من الدفاع عن ألوان المنتخب في مباراته المقبلة ضد لوكسمبورج.

ولم يحظ صاحب الـ21 عامًا ببداية واعدة في مشروع المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، بدأت بمعاناته في المباريات الودية الاستعدادية للموسم الجديد، تجلت في ظهوره المتواضع مع الفريق، حتى في المباريات الرسمية، لم يبدأ سوى مباراة واحدة في أول 3 جولات لليجا.

وقبل قليل، أعلن الاتحاد الصربي بشكل رسمي، أن مهاجم آينتراخت فرانكفورت السابق، تعرض لانتكاسة جديدة ستعيقه عن اللعب في سهرة الثلاثاء، وذلك دون الكشف عن تفاصيل الإصابة، باستثناء الإشارة إلى أنها في نفس مكان إصابته القديمة.

وحتى الآن لم يعلق ريال مدريد على بيان الاتحاد الصربي المقتضب، ما يضاعف الشكوك حول إمكانية لحاقه بمباراة الميرينجي المقبلة ضد ليفانتي، المقرر لها بعد انتهاء فترة التوقف الدولي، ضمن منافسات الأسبوع الرابع للدوري الإسباني.

هاري يتحدث عن طموحات المنتخب الإنجليزي في الفترة القادمة وطموحاته الشخصية كقائد لـ هذا الجيل 🎙️ pic.twitter.com/v3uOZyjw9l — جول العربي - Goal (@GoalAR) September 8, 2019

ويسعى المنتخب الصربي لتصحيح أوضاعه في مجموعته في التصفيات المؤهلة لليورو، خاصة بعد الهزيمة أمام البرتغال، التي أعادت أصدقاء يوفيتش إلى المركز الرابع برصيد 4 نقاط، بفارق نقطة عن رفاق رونالدو –أصحاب المركز الثاني- وتسع نقاط كاملة عن المتصدر منتخب أوكرانيا.