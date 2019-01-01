فيروس الفيفا يضرب هجوم إنتر وأتالانتا

أنباء غير مبشرة للمدرب الإيطالي أنطونيو كونتي

تلقى المدير الفني لإنتر أنطونيو كونتي، أنباء سيئة بتعرض جناحه المهاجم أليكسيس سانشيز لإصابة أثناء مشاركته في ودية كولومبيا ضد تشيلي، التي انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف هذا المساء.

وبحسب ما ذكرته المصادر الإيطالية، فقد تعرض القادم من مانشستر يونايتد لإصابة على مستوى الكاحل، على إثرها اضطر لمغادرة الميدان، ونفس الأمر بالنسبة للكولومبي دوفان زاباتا مهاجم أتالانتا، هو الآخر تعرض لإصابة مقلقة في نفس المباراة.

وقال موقع "فوتبول إيطاليا"، إن سانشيز تعرض لضربة قوية في الكاحل، لكن دون الكشف عن مدى خطورة الإصابة أو مدة غيابه المتوقعة، على اعتبار أن هذا الأمر سيحدده الفحص الطبي الذي سيخضع له اللاعب مساء اليوم.

أما مهاجم أتالانتا، فقد ألمت به إصابة عضلية أجبرته على ترك مكانه بعد مشاركته لمدة 23 دقيقة فقط، ما يعطي مؤشرات أن الإصابة لا تبدو طفيفة.

هذا هو جول



هذه هي كرة القدم pic.twitter.com/hE1EeSVm54 — جول العربي - Goal (@GoalAR) October 11, 2019

وحال أثبتت أن الإصابات التي تعرض لها الثنائي التشيلي من النوع المزعج، فسوف يغيب أليكسيس سانشيز عن مباراة فريقه المقبلة ضد ساسولو، المقرر لها بعد العطلة الدولية -20 أكتوبر- على ملعب "مابي" في إطار منافسات الجولة الثامنة للدوري الإيطالي، ونفس الأمر ينطبق على زاباتا هو أيضًا قد يغيب عن زيارة لاتسيو القادمة.