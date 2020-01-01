فيرنر يحدد شروطه للانضمام إلى ليفربول

هل ينتقل الألماني إلى ليفربول في الصيف؟

حدد تيمو فيرنر، مهاجم لايبزيج ، شروطه للموافقة على الانضمام إلى صفوف ليفربول الإنجليزي خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

الكثير من التقارير كانت قد أكدت في وقت سابق أن ليفربول يهتم بالتعاقد مع اللاعب في الصيف المقبل بكسر الشرط الجزائي الموجود في عقده والبالغ 60 مليون يورو.

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وقالت شبكة "سكاي سبورت" البريطانية أنّ يورجن كلوب، مدرب الريدز، تحدث مع فيرنر وطلب منه الموافقة على اللعب لصالح بطل أوروبا بداية من الموسم المقبل.

وأوضحت أنّ وكيل أعمال اللاعب اشترط دفع الشرط الجزائي وذلك قبل انتهاء شهر أبريل المقبل، إذ يسقط بند فسخ التعاقد مع بذلك.

الكما شدد على أهمية امتلاك بند يضمن للاعب الحصول على دقائق لاعب كافية في ظل وجود الثلاثي روبرتو فيرمينو ومحمد صلاح وساديو ماني.

ولن يوافق اللاعب على التواجد في "أنفيلد روود" إن لم يضمن المشاركة بصورة أساسية وهو ما قد يعقد الصفقة.

فيرنر ينتهي عقده رفقة لايبزيج في عام 2023، ويخطط بايرن ميونخ للتعاقد معه، ولكن ليفربول لن يترك اللاعب بالسهولة التي يظنها النادي البافاري.