فيرنر يُثير الغموض حول مستقبله الموسم القادم

رسالة واضحة لعمالقة البريميرليج والليجا

تعمد مهاجم لايبزيج تيمو فيرنر، ترك الأمور معلقة حول مستقبله في رده على سؤال حول إمكانية استمراره مع ممثل شركة مشروبات الطاقة العالمية الموسم القادم.

ويعرف الشاب الألماني أن جُل وسائل الإعلام في وطنه، دائمًا ما تضع اسمه في جملة مفيدة مع بايرن ميونخ والكثير من عمالقة الليجا والبريميرليج، مع ذلك، قدم للإعلام فرصة على طبق من فضة، لإثارة الجدل والتكهن حول مستقبله.

وقال فيرنر في مقابلة مع صحيفة "كيكر" الألمانية "إذا كنت تسجل 20 هدفًا في الموسم وأنت بعمر 23 عامًا، فمن الطبيعي أن تُثير الاهتمام".

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وأضاف "ماذا ستقول إذا تلقيت عرضًا رائعًا بعد أسبوعين من أحد الأندية المنافسة على دوري أبطال أوروبا؟ لهذا السبب تخطيط اللاعب لمسيرته يكون نسبيًا، تأتي الأمور كما تأتي، لكن في النهاية عليك التعامل مع الأمر في الوقت المناسب".

وأكد بشكل واضح وصريح، أنه لا يستبعد فكرة الخروج من ألمانيا، في رسالة واضحة لأندية إنجلترا وإسبانيا، لكنه قال بالنص "ليس لدي هدف محدد الآن".

وتابع "المدرب جوليان (ناجيلسمان) يوضح لي من خلال مقاطع الفيديو أنني ما زال لدي مجال أكبر لتطوير مستواي، وهو يعمل معي بشكل أفضل، وبالنسبة لي. أرى أنني ما زالت لدي الكثير من الإمكانات".

وأضاف "المهاجمون الكبار مثل ليفاندوفسكي وسواريز وغيرهم لم يكونوا بمستواهم الحالي وهم في سن 23 عامًا".

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وأنهى حديثه "الآن لا أركز سوى على المباريات المهمة التي سنخوضها فيما تبقى من الموسم".

الجدير بالذكر أن لايبزيج تنازل عن صدارة الدوري الألماني بعد تعادله مع بوروسيا مونشنجلادباخ بهدفين للكل، ما فتح الطريق أمام بايرن ميونخ للانقضاض على الصدارة بفارق نقطة عن بطل الشتاء.