فيرنر وليفاندوفسكي يحققان رقمًا قياسيًا في الدوري الألماني

شهدت مسابقة الدوري الألماني هذا الموسم رقمًا نادرًا كان بطله الثنائي روبيرت ليفاندوفسكي وتيمو فيرنر، مهاجمي بايرن ميونخ ولايبزيج، على الترتيب.

ويتقاسم ليفاندوفسكي وفيرنر، صدارة هدافي الدوري الألماني، برصيد 20 هدفًا لكل منهما، وذلك بعد مرور 18 جولة من عمر المسابقة.

شبكة "أوبتا" للأرقام والإحصائيات، قالت إن هذه المرة الأولى في تاريخ الدوري الألماني، التي يسجل فيها لاعبين 20 هدفًا بعد مرور 18 جولة.

وأضافت أن جيرد مولر، أسطورة بايرن ميونخ السابق، الوحيد الذي حقق هذا الرقم فقط من قبل، في مناسبتين، وذلك خلال موسمي 1968-69، و1972-73.

20 - For the first time in #Bundesliga history, two players (Robert Lewandowski and Timo Werner) have hit the 20 goal mark after 18 matchdays of a season. Previously, only Gerd Müller had reached this mark, in 1968-69 (20 goals) and in 1972-73 (21). Brace. pic.twitter.com/vSNqlsB6hJ