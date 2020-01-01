فيرناندينيو: عقدي مع مانشستر سيتي يتجدد تلقائيًا عند الوصول لعدد أهداف معين

نادي مانشستر سيتي الإنجليزي يقترب من تجديد تعاقد لاعبه البرازيلي فيرناندينيو بحسب ما ذكر اللاعب نفسه.

كشف اللاعب البرازيلي فيرناندينيو لاعب فريق مانشستر سيتي عن اقترابه من تجديد تعاقده رفقة بطل آخر نسختين من الدوري الإنجليزي.

جاء هذا خلال تصريحات صحفية أدلى اللاعب لصالح النسخة البرازيلية من شبكة "ESPN" وأكد خلالها أن العقد مرتبط بتسجيله عدد معين من الأهداف خلال مدته.

وقال فيرناندينيو: "عندما جددت تعاقدي مع مانشستر سيتي بنهاية عام 2018 وضعنا شرطًا يسمح بتجديد تعاقدي بشكل أوتوماتيكي لو سجلت عددًا محددًا من الأهداف".

دي بروينه: وضعنا خطة الفوز على مانشستر يونايتد في 15 دقيقة

وأضاف: "لقد بدأنا المحادثات في الشهر الماضي بالفعل، وأنا قريب من الوصول لذلك الرقم من الأهداف وتجديد تعاقدي لكن لم يصبح أي شيء رسميًا بعد".

وأكمل: "كل ما حدث أن النادي أبدى رغبته في استمراري معه خلال الفترة المقبلة، وأنا أيضًا أظهرت رغبتي في البقاء مع مانشستر سيتي".

وأنهى تصريحاته عن تغيير مركزه بعض الأوقات: "عندما ألعب في الدفاع أرى المباراة بطريقة مختلفة، وأتعامل مع الأمر بالكثير من الهدوء الذي نقله لي جوارديولا، واللعب في الدوري الإنجليزي بهذا العمر يعد مصدر فخر لي".

جدير بالذكر أن عقد فيرناندينيو الحالي مع مانشستر سيتي ينتهي بنهاية الموسم الجاري وحال لم يجدده سيرحل بشكل مجاني في الصيف القادم.