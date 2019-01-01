سبورتينج يمهد لانتقال فيرنانديش إلى مانشستر

اللاعب البرتغالي مطلوب بقوة من الشياطين

فيسبوك تويتر هيثم محمد

ألمح مسؤولي سبورتينج لشبونة إلى إمكانية رحيل نجم الفريق برونو فيرنانديش في الأيام المقبلة، وذلك بعد ارتباطه بالانتقال إلى مانشستر يونايتد.

وتحدثت الصحف عن استعداد مانشستر للتقدم بعرض قيمته في حدود 70 مليون يورو للتعاقد مع متوسط ميدان سامبدوريا السابق.

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وقال رئيس سبورتينج مع "RTP": "لا أعرف عدد الأندية المهتمة بضم فيرنانديش، ما أعرف أن هناك حديث كثير عن قيمته".

وأكمل: "الحديث عن 55 مليون يورو، و62 مليوناً، إذا رحل برونو، فلن تكون الصفقة مقابل تلك الأموال".

أما مارسيل كايز، مدرب سبورتنج، فعلق قائلاً بعد ودية ليفربول للإعلاميين: "برونو لاعب جيد وهام، الجميع يرغب في استمراره".

وأضاف: "لا تسألونني أنا عن مانشستر يونايتد، نعرف أن هناك أندية مهتمة، ولكن مهمتي تدريب اللاعبين، أي لاعب قد يرحل، سنرى".

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فيرنانديش نفسه تحدث قبل لقاء ليفربول ورحب بالرحيل: "كفى حديث عن الانتقالات، لقد أعلنت من قبل عن رغبتي باللعب في إنجلترا، لست مسؤولاً عن الأمر".

وسبق لفيرنانديش اللعب في سامبدوريا وأودينيزي قبل العودة من جديد للبرتغال بقميص سبورتينج.