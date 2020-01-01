فيرنانديش: لم نكن نعرف أن بيساكا يستطيع التسديد، وأخطأت في ركلة الجزاء

برونو فيرنانديش نجم فريق مانشستر يونايتد يعرب عن سعادته بالفوز على نيوكاسل ويعلق على هدف آرون بيساكا.

أكد برونو فيرنانديش نجم فريق مانشستر يونايتد عن سعادته بفوز فريقه على نيوكاسل في لقاء الأمس بالدوري الإنجليزي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى اللاعب لصالح قناة النادي وهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، وأشاد خلالها بأداء زميله آرون بيساكا.

وقال فيرنانديش: "لقد حاولت تغيير طريقة تسديد ركلة الجزاء لكن الوقت لم يكن مناسب والأمر لم يفلح، أريد تهنئة الحارس لتصديه لأول ركلة جزاء من أصل 11 سددتهم مع مانشستر يونايتد".

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وأضاف: "كان يجب أن أتخذ الخيار الأفضل من أجل المباراة، لكن هذا لا يهم الآن، لقد أهدرت ركلة الجزاء بالفعل والآن علينا أن نتحسن".

وأردف عن زميله آرون بيساكا: "نحن سعداء للغاية بالهدف الذي سجله، فنحن لم نكن نعرف أنه يستطيع التسجيل، لقد استحق هذا الهدف".

وأكمل تصريحاته: "ما حدث أمام توتنهام لا يمكن أن يتكرر من جديد، نحن نلعب لفريق كبير يستحق أفضل من ذلك، والجميع يجب أن يكون أفضل".

جدير بالذكر أن هدف بيساكا هو الأول له بقميص مانشستر يونايتد، كما كانت أول صناعة له مع الفريق في شباك نيوكاسل أيضًا.