فيرنانديش: عقليتنا في مانشستر يونايتد يجب أن تركز على الفوز بالدوري الإنجليزي

برونو فيرنانديش نجم فريق مانشستر يونايتد يؤكد على أهمية تحسين العقلية في صفوف الشياطين الحمر من أجل العودة لتحقيق الدوري الإنجليزي.

أكد برونو فيرنانديش نجم وسط ملعب فريق مانشستر يونايتد أن فريقه عليه التحسن في جزئية العقلية لو أراد تحقيق الفوز بلقب الدوري الإنجليزي.

جاء هذا في تصريحات صحفية لصالح "سكاي سبورت"، وأكد خلالها أنه يتعلم الكثير من وجود مايكل كاريك في تدريبات الشياطين الحمر.

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وقال فيرنانديش: بالنسبة لي لا يهم ما الذي تقوم به بقية الفرق، البعض قد يقول إنهم أفضل من مانشستر يونايتد أو أن تشكيلتهم أحسن، أو حتى البدلاء، لكنني لا أهتم".

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وأردف: "بالنسبة لي أنا جئت لصفوف مانشستر يونايتد من أجل تحقيق البطولات، نحن نلعب لواحد من أكبر الفرق في العالم، تاريخ هذا الفريق كبيرًا للغاية".

وأكمل: "لقد مر الكثير من الوقت منذ أن حقق مانشستر يونايتد الفوز بلقب الدوري الإنجليزي، ويجب أن يبقى ذلك الأمر في عقولنا دائمًا، أننا نريد تحقيق ذلك اللقب، يجب أن تكون تلك هي العقلية السائدة".

وأردف: "عندما أشاهد مايكل كاريك أتعلم الكثير منه، ودائمًا ما استمع له لأنه واحد من أفضل اللاعبين وحقق الفوز بالألقاب من أجل ذلك الفريق".

جدير بالذكر أن فيرنانديش كان قد انضم لصفوف مانشستر يونايتد في يناير الماضي وقدم مستويات طيبة للغاية رفقة الشياطين الحمر.