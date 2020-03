فيرنانديس ينافس أوباميانج على جائزة لاعب الشهر في البريميرليج

أسابيع قليلة فقط لصانع الألعاب البرتغالي برونو فيرنانديس في الدوري الإنجليزي، ليدخل في المنافسة على جائزة أفضل لاعب في شهر فبراير بالبطولة.

فيرنانديس انضم لمانشستر يونايتد في فترة الانتقالات الشتوية الماضية من سبورتنج لشبونة، وساهم بشكل كبير في العديد من اللحظات الإيجابية لفريقه.

البرتغالي لعب 3 مباريات في البريميرليج خلال فبراير، فاز في مباراتين وتعادل واحدة، نجح في تسجيل هدف وحيد وصناعة هدفين لفريقه.

ويتواجد على رأس القائمة المهاجم الجابوني بيير إيمريك أوباميانج لاعب أرسنال، حيث لعب 3 مباريات هو الآخر ونجح في تسجيل 3 أهداف مع المدفعجية.

⭐️ SIX star players, ONE winner 🏅



Vote for your @EASPORTSFIFA February Player of the Month ➡️ https://t.co/gm9XLLwhqn #PLAwards pic.twitter.com/c0aDBsa2m4