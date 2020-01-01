فيرنانديس ينافس أوباميانج على جائزة لاعب الشهر في البريميرليج

تأثير واضح لنجم مانشستر يونايتد منذ انتقاله للفريق

أسابيع قليلة فقط لصانع الألعاب البرتغالي برونو فيرنانديس في الدوري الإنجليزي، ليدخل في المنافسة على جائزة أفضل لاعب في شهر فبراير بالبطولة.

فيرنانديس انضم لمانشستر يونايتد في فترة الانتقالات الشتوية الماضية من سبورتنج لشبونة، وساهم بشكل كبير في العديد من اللحظات الإيجابية لفريقه.

البرتغالي لعب 3 مباريات في البريميرليج خلال فبراير، فاز في مباراتين وتعادل واحدة، نجح في تسجيل هدف وحيد وصناعة هدفين لفريقه.

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ويتواجد على رأس القائمة المهاجم الجابوني بيير إيمريك أوباميانج لاعب أرسنال، حيث لعب 3 مباريات هو الآخر ونجح في تسجيل 3 أهداف مع المدفعجية.

⭐️ SIX star players, ONE winner 🏅



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دومينيك كالفيرت ليوين مهاجم إيفرتون يعتبر كذلك من أقوى المرشحين، حيث ساهم صاحب الـ22 سنة في تحسن نتائج فريقه بتسجيل هدفين.

ماركوس ألونسو مدافع تشيلسي كذلك يتواجد بقوة، حيث لعب مباراتين مع البلوز نجح خلالهم في تسجيل 3 أهداف، منهم ثنائية منحت التعادل لفريقه ضد بورنموث.

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ويتواجد أيضاً مات دوهيرتي مدافع ولفرهامبتون، لمستواه المميز مع فريق المدرب نونو سانتو، بالإضافة لنيك بوب حارس بيرنلي المتألق في 4 مباريات لعبها خلال الشهر وخروجه بشباك نظيفة 3 مرات.

وقام الموقع الرسمي للبريميرليج بفتح التصويت للجماهير على الجائزة، قبل يوم الإثنين 9 مارس القادم، لتحديد الفائز بالجائزة التي حصل عليها سيرجيو أجويرو الشهر الماضي.