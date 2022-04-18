فيرنانديش ينجو من حادث سيارة .. ورانجنيك يطمئن الجماهير على حالته

تعرض البرتغالي برونو فيرنانديش نجم وسط نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي إلى حادث سيارة صباح اليوم الإثنين.

وتجنب فيرنانديش التعرض لإصابة بالغة، بعد أن اصطدمت سيارته بسيارة أخرى.

ويبدو أن برونو لن يواجه مشاكل تذكر في خوض مباراة ليفربول التي تقام مساء الثلاثاء، والمؤجلة من الجولة 30 من منافسات الدوري الإنجليزي.

ماذا قيل؟

رالف رانجنيك المدير الفني المؤقت لنادي مانشستر يونايتد كشف عن حالة فيرنانديش، وإمكانية مشاركته أمام ليفربول بعد الحادث الذي وقع أثناء توجهه إلى مركز تدريبات "الشياطين الحمر".

وقال رانجنيك في تصريحات لوسائل الإعلام عن حالة نجمه البرتغالي: "نعم لقد تدرب مع الفريق، ومن الواضح أن الحادث وقع في طريقه إلى كارينجتون".

وأضاف: "على حد علمي، لم يصب أحد بأذى، كان على ما يرام، وسيكون كذلك غدًا".

ماذا قدم فيرنانديش مع مانشستر يونايتد هذا الموسم؟

يعد برونو فيرنانديش أحد أهم اللاعبين في مانشستر يونايتد خلال منافسات موسم 2021-22، وذلك بعد أن شارك في 40 مباراة في كافة المسابقات، سجل خلالها تسعة أهداف وقدم 12 تمريرة حاسمة.

وبالطبع لا يرغب رانجنيك أن يخسر خدمات أحد أهم لاعبي فريقه قبل التوجه لخوض مباراة ليفربول.

ويأتي ذلك لأن المدرب الألماني يفتقد بالفعل إلى عدد من اللاعبين قبل التوجه إلى ملعب "أنفيلد" وعلى رأسهم البرازيلي فريد، والفرنسي رافاييل فاران، والأوروجوياني إدينسون كافاني.

يذكر أن مانشستر يونايتد يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 54 نقطة، وبفارق ثلاث نقاط فقط عن توتنهام صاحب المركز الرابع، المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا.

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