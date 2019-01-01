فيرناندو حلقة جديدة في سلسلة صفقات إشبيلية

لوبيتيجي يواصل التحرك..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أعلن جالاتاسراي التركي عن انتقال فيرناندو لاعب خط الوسط إلى صفوف إشبيلية الإسباني مقابل قرابة 4 مليون يورو.

وكان لاعب الوسط الدفاعي البرازيلي يعيش عامه الأخير في عقده مع النادي التركي، ومن المنتظر تحوله إلى الخيار رقم واحد في مركزه بصفوف إشبيلية.

وينتظر أيضاً أن تكون تلك هي الخطوة الأخيرة في الثورة التي يجريها جولين لوبيتيجي مدرب إشبيلية الجديد خلال الميركاتو.

وكان فيرناندو قد لعب سابقاً لبورتو البرتغالي ثم مانشستر سيتي الإنجليزي قبل رحيله إلى تركيا في 2017.

يذكر أن إشبيلية قد أجرى العديد من التعاقدات قبل فيرناندو وهم: مؤنس دبور – دييجو كارلوس – جولس كوندي – لوك دي يونج – جوان جوردان – لوكاس أوكامبوس.