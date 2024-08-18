يشاهد المباراة من قناة مرقصنة.. نجم برشلونة يقع في المحظور!

نجم برشلونة يقع في المحظور...

وقع فيرمين لوبيز، لاعب برشلونة، في خطأ غير مقصود أثناء دعم زملائه في مباراة الفريق الكتالوني، وفالنسيا في الدوري الإسباني، مساء أمس السبت.

ونجح برشلونة، في تحقيق فوزًا هامًا على حساب فالنسيا بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس السبت، على ملعب ميستايا، ضمن مباريات الجولة الأولى من الدوري الإسباني.

وغاب فيرمين، عن مباراة الفريق الكتالوني الافتتاحية في الدوري الإسباني، بناء على قرار الجهاز الفني، لمنح اللاعب مزيدًا من الوقت للراحة، بعد مساهمته في فوز منتخب إسبانيا، بأولمبياد باريس 2024.

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ونشر اللاعب الإسباني، صورة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستاجرام"، صورة لدعم زملائه من المباراة، ولكن لوبيز كان يتابع اللقاء من إحدى قنوات قرصنة المباريات، مما وضعه في موقف محرج.

وسرعان ما حذف اللاعب الصورة، التي تسببت في الكثير من الجدل، ونشر صورة جديدة للاعبي برشلونة، وهم في وسط الملعب أثناء دقيقة صمت قبل بداية المباراة.

جدير بالذكر أن برشلونة، يستعد لاستقبال أتلتيك بيلباو، مساء يوم السبت القادم ضمن مباريات الجولة الثانية من الدوري الإسباني، على ملعب مونتجويك.