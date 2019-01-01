فيرمينو يقترب من العودة لقيادة هجوم ليفربول بنهائي الأبطال

أنباء سارة للمدرب الألماني يورجن كلوب

تسير الأمور بشكل إيجابي لصالح المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو، من أجل المشاركة في مواجهة ليفربول وتوتنهام بنهائي دوري أبطال أوروبا.

مهاجم ليفربول تعرض لإصابة أبعدته عن مباراة الإياب ضد برشلونة في نصف نهائي البطولة، كما غاب ضد ولفرهامبتون بالجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي.

أسماء مفاجأة تدخل الترشيحات لخلافة أليجري في يوفنتوس

ووسط الشكوك حول نهاية موسمه وعدم التواجد ضد توتنهام في 1 يونيو المقبل، يبدو أن فيرمينو سيعود لقيادة هجوم الريدز.

ويأتي ذلك بعدما تواجد اللاعب وتدرب بشكل طبيعي في الأيام الأخيرة، وانضم للمعسكر التدريبي للفريق بمدينة ماربيلا.

ونشر فيرمينو على حسابه الخاص بموقع "إنستجرام"، بعض مقاطع الفيديو التي أظهرت قدرته على الركض بالكرة بصورة طبيعية.

جوزيه مورينيو: ميسي لن يتوج بالكرة الذهبية

وهو ما يتوافق مع ما أكده المدرب الألماني يورجن كلوب، أن صاحب الـ27 عاماً قد يعود أمام توتنهام.

ويمتلك اللاعب المزيد من الوقت للتعافي بشكل كامل من الإصابة، طمحاً في المشاركة والفوز بأول بطولة له مع النادي الإنجليزي.