فيرمان يرد بكلمة واحدة لافتة على الرفض القاطع من كويمان

تحدث جوي فيرمان، عقب الفوز المذهل الذي حققه فريق PSV على نادي أوتريخت بنتيجة 4-3، عن إصابة جيردي شوتن وكذلك عن الكلمات القاسية التي أدلى بها مدرب المنتخب الوطني رونالد كومان. وكان تعليق لاعب الوسط على الموضوع الأخير مقتضباً ومؤثراً بشكل لافت: بكلمة واحدة فقط.

تحدث لاعب الوسط بعد المباراة إلى قناة NOS بصراحة عن حالة شوتن، الذي اضطر إلى مغادرة الملعب بسبب إصابة تبدو خطيرة في الركبة. بدا فيرمان متأثراً بشكل واضح وشدد على أن تلك اللحظة طغت على كل شيء. "في تلك اللحظة، تأمل أن يكون الأمر ليس بالخطورة التي تتوقعها. تسأله، فيقول لك على الفور أن الأمر لا يبدو جيداً. هذا أمر سيء. إنه يلقي بظلاله على كل شيء حقاً."

كانت الأجواء في غرفة الملابس كئيبة أيضًا، على الرغم من الفوز المهم. أكد فيرمان أن الروابط داخل الفريق قوية، ولهذا السبب كان الأمر مؤلمًا بشكل خاص. "لقد أصبحنا أصدقاءً ببساطة. لا أجد الكلمات المناسبة، أعتقد أن الأمر مروع حقًا."

شاهد لاعب الوسط عن قرب مدى صعوبة الأمر على شوتن بعد انتهاء المباراة. "كان جالسًا في غرفة الملابس يبكي. لا يمكنك إلا أن تتعاطف معه. أجد الأمر مروعًا حقًا." يريد فيرمان أن يكون شوتن حاضرًا في احتفال الفوز باللقب القادم مهما كان الثمن: "سأحمله على عربة المهرجانات إذا لزم الأمر، لكنه سيأتي معنا. بأي طريقة كانت."

كما أن خطورة الإصابة تثير القلق بشأن كأس العالم القادمة. اعترف فيرمان أنه من الصعب التفكير في ذلك في مثل هذه اللحظة. "إنها مجرد مأساة إنسانية. لا أعرف، حقاً لا أعرف."

وسط كل هذه المشاعر، طُرح موضوع المنتخب الهولندي، حيث كان فيرمان موضوع نقاش مؤخرًا. أوضح كومان خلال مؤتمر صحفي أن لاعب بي إس في لا يدخل في خططه في الوقت الحالي. وأكد المدرب الوطني أن فيرمان ليس خياره الأول ولا حتى الثاني في مركز الوسط الأيسر، مشيرًا إلى أنه لن يحظى بفرصة المشاركة في كأس العالم إذا كان الفريق في كامل لياقته.

وعندما سُئل فيرمان عما فكر فيه عندما سمع تلك الكلمات، جاءت إجابته قصيرة بشكل لافت للنظر. "لا شيء." وعندما تم الاستفسار منه مرة أخرى، تمسك بموقفه. "لم أفكر في أي شيء على الإطلاق." وعندما أُشير إلى أن عقله كان فارغاً، أجاب بالإيجاب.

ثم سُئل فيرمان عن سبب عدم رغبته في التحدث عن الأمر: "لا أرغب في ذلك."