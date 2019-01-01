فيرديناند يتوقع حفاظ ليفربول على لقب دوري الأبطال

يرى أن الفريق لا يمتلك عقلية الخسارة

يعتقد ريو فيرديناند أسطورة مانشستر يونايتد، أن ليفربول هو الفريق الأقرب للفوز بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم، نظراً لحالة التكامل التي يمرون بها مع المدرب يورجن كلوب.

ليفربول تأهل لنهائي الموسم قبل الماضي وخسر من ريال مدريد 3/1، قبل تعويض الهزيمة العام التالي واقتناص اللقب الأول منذ 2005 على حساب توتنهام بهدفين نظيفين.

الفريق واصل مهمته بنجاح نحو دور الـ16 من النسخة الحالية، ليرى فيرديناند أنه صاحب الحظوظ الأقوى على حساب جميع كبار أوروبا.

وقال المدافع السابق في تصريحات تليفزيونية:"ليفربول يبدو كفريق متكامل بالنسبة لي، لديهم عقلية الفوز ورغبة تحقيق الانتصارات لمدة سنوات قادمة".

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وأضاف:"أتوقع فوزهم بالدوري الإنجليزي هذا الموسم، عقليتهم لا تعرف الخسارة لذلك أتوقع تكرار ما حدث الموسم الماضي بحصدهم للقب الأبطال".

ويستعد ليفربول لمواجهة واتفورد غداً السبت في الجولة السابعة عشر من البريميرليج، طامحاً في استمرار صدارته للبطولة بفارق 8 نقاط عن ليستر سيتي أٌقرب منافسيه.