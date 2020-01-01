فيردناند يُفضِّل فيديتش على فان دايك

إنه صديقي..

اعتبر ريو فيردناند، أسطورة مانشستر يونايتد، أن زميله نيمانيا فيديتش أفضل من فيرجيل فان دايك، ولكنه لم يُقلل من تقديره لمدافع ليفربول أيضًا.

شكل فيردناند وفيديتش ثنائية من أفضل ما يكون في خط دفاع اليونايتد في العقد الماضي وفازوا معًا بخمسة ألقاب للدوري الإنجليزي الممتاز ولقب لدوري أبطال أوروبا.

وأجاب فيردناند عند سؤاله عن من يختار بين فيديتش وفان دايك بأنه سيختار زميله، حيث قال "يجب أن أختار فيديتش لأنه كان زميلي.".

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كما أضاف "كان شريكي وغطى ظهري كثيرًا والعكس صحيح، هذا كل ما في الأمر. أنا أحب فان دايك، لا تفهموني بصورة خاطئة.".

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وأتم "فان دايك أفضل مدافع في العالم الآن بكل تأكيد، أحب أن أراه يلعب في عصرنا ورؤية كيف سيكون حينها، من شأن ذلك أن يكون مثيرًا ولكن لا خلاف على أنه لاعب من طراز كبير.".

وكان فان دايك قد انضم إلى ليفربول في يناير 2018 في صفقة قياسية تخطت حاجز 70 مليون جنيه استرليني، وقد كان بمثابة الصفقة التي نقلت كتيبة يورجن كلوب إلى منحنى آخر.

حقق ليفربول دوري أبطال أوروبا وفي طريقه للتتويج الأول له منذ 30 عامًا بلقب الدوري، وجزء من ذلك يعود إلى الأداء الكبير الذي يقدمه الدولي الهولندي منذ وصوله إلى دفاعات الأنفيلد.