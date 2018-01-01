بريمن تجسس على هوفنهايم بطائرة قبل مباراة الفريقين

فيردر بريمن أرسل طائرة تجسس للتلصص على تدريبات هوفنهايم قبل مواجهة الفريقين الأخيرة في الدوري الألماني.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشف نادي هوفنهايم عن واقعة غاية في الغرابة بعد أن حاول أحد كشافة فريق فيردر بريمن التجسس على تدريباتهم مستخدمًا طائرة يتحكم فيها عن بعد.

جاء هذا بحسب ما أكد المتحدث الرسمي لنادي هوفنهايم هولجر كليم في تصريح بمؤتمر صحفي أكد خلاله أن القضية برمتها أصبحت في يد الشرطة بالوقت الحالي.

وقال هولجر في تصريحات أدلى بها لصالح صحيفة "بيلد": "لقد سلمنا القضية للشرطة، الجميع هناك ينوي التحقيق في الواقعة بشكل جدي".

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وأكد أحد أفراد الشرطة أن الجميع يتخذ التحقيقات على محمل الجد في تصريحات صحفية وقال: "نحن نحقق في ذلك الأمر بالوقت الحالي".

وأضاف: "وصلت لنا أخبارًا أن هناك شخص قام بالتحكم في طائرة فوق ملعب تدريبات هوفنهايم، سنحقق ونرى إذا ما كان قد حصل على إذن بذلك أم لا".

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وجاء الرد صادمًا من قبل نادي هوفنهايم الذي أكد وجود أحد الأشخاص التابعين له في موقع الحادثة عن طريق تصريح لفرانك باومان الذي قال: "هذا أمرًا طبيعيًا في الدوري الألماني، الجميع يحاول جمع كل المعلومات المتاحة"، لكنه نفى معرفته بواقعة الطائرة.

جدير بالذكر أن المباراة كانت قد أقيمت بالفعل مساء الأمس الأربعاء بين الفريقين وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.