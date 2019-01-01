فيرجسون يكشف كيف رد عليه تشيزاري مالديني عندما طلب ضم باولو

أليكس فيرجسون المدير الفني الأسبق لمانشستر يونايتد يؤكد أن تشيزاري مالديني هو من أفضل محاولته لضم باولو من ميلان لصفوف الشياطين الحمر في الماضي.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشف السير أليكس فيرجسون المدير الفني الأسبق لمانشستر يونايتد عن تفاصيل فشله في ضم باولو مالديني أسطورة فريق ميلان لصفوف الشياطين الحمر.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها فيرجسون وأكد خلالها أن فريقه كان في حاجة لمدافع من طينة باولو لكن والده تشيزاري مالديني أغلق كل الأبواب المفتوحة في وجهه.

وقال فيرجسون: "حسنًا، لقد حاولت أن أضم باولو مالديني لكن عندما قابلت والده كان حازمًا للغاية، كل ما حصلت عليه من تلك المقابلة كانت مصافحة تشيزاري مالديني".

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وأضاف: "لم يقل لي أي شيء سوى أن جده كان مشجعًا للميلان، ووالده كذلك وهو نفسه، وقال في النهاية نجلي سيكون في الميلان أيضًا أنسى تلك الفكرة".

وكان فيرجسون قد أكد أكثر من مرة سابقة عن إعجابه الكبير بباولو مالديني وأنه أراد أن يضمه لصفوف مانشستر يونايتد خلال فترة توليه للفريق.

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جدير بالذكر أن مالديني كان قد لعب للميلان في الفترة بين 1994 و2003 وفي 2007 وحقق خلال تلك الفترات ثلاثة بطولات لدوري أبطال أوروبا.