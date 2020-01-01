فيرجسون يدعم شباب مانشستر يونايتد: فاقوا كل التوقعات

أليكس فيرجسون المدير الفني الأسبق لمانشستر يونايتد يشيد بالعناصر الشابة في صفوف النادي.

أشاد المدرب الأسطوري لفريق مانشستر يونايتد السير أليكس فيرجسون بالعناصر الشابة الناشطة في صفوف الشياطين الحمر خلال الفترة الأخيرة.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها فيرجسون ونقلتها على لسانه صحيفة "ديلي ستار" وأكد خلالها أن منح الشباب الفرصة هي سمة وميزة مانشستر يونايتد.

وقال فيرجسون: "تلك هي المنطقة التي تميز فيها مانشستر يونايتد طوال الوقت وكان يقوم فيها بالكثير من العمل الجيد، وهي التي تخص منح الشباب الفرصة".

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وأضاف: "بعد أن تمنح هؤلاء الفرصة للتواجد مع الفريق تجد أنهم كانوا يستحقونها بالفعل، فهم لا يخذلونك ويظهرون أفضل ما لديهم".

وأنهى تصريحاته: "على سبيل المثال براندون ويليامز وجرين وود وماكتوميناي يقدمون مستويات مميز واستثنائية بالفعل مع الفريق".

ويقدم الثلاثي بالفعل مستويات طيبة للغاية تحت قيادة المدرب أولي جونار سولشاير المدير الفني الحالي للفريق.

جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد يحتل في الوقت الحالي المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي وفي رصيدهم 34 نقطة.