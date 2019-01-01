فيرجسون: فينجر علامة في تاريخ كرة القدم

مدرب مانشستر يونايتد الأسطوري أليكس فيرجسون يشيد بأرسين فينجر في تكريم خاص للمدرب الفرنسي

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

شارك أسطورة مانشستر يونايتد التدريبية السير أليكس فيرجسون في تكريم المدرب التاريخي لآرسنال أرسين فينجر، وذلك من من أجل مساعدة جمعية نوردوف روبنز الخيرية للعلاج بالموسيقى.

وأقيم حفل مرصع بالنجوم في السابع من أكتوبر الجاري من أجل تكريم عدد من أساطير كرة القدم في جروسيفينور هاوس بالعاصمة الإنجليزية لندن.

وحضر الحفل العديد من الشخصيات التاريخية في عالم كرة القدم الإنجليزية، على رأسهم جاء المدرب الأسكتلندي وأحد علامات مانشستر يونايتد التاريخية السير أليكس فيرجسون، والذي ظل خصمًا لفينجر طوال فترته التدريبية في آرسنال.

وأشاد فيرجسون بفينجر حيث اعتبره أحد أبرز أساطير كرة القدم عبر تاريخها وأهم المساهمين في صناعة أشياء مميزة وخالدة والتي ساهمت في تطوير اللعبة.

وقال فيرجسون: "فينجر أضاف كثيرًا لكرة القدم وللدوري الإنجليزي الممتاز ولآرسنال، لقد امتلك فكرًا حديثًا ساهم به في تطوير كرة القدم، وجوده كان مهمًا من أجل رفع نسق المنافسة في كثير من الأوقات"

وأضاف: "إسهامات فينجر في كرة القدم لا يمكن حصرها، لقد أضاف كثيرًا للتكتيك واكتشف العديد من المواهب ووضع طرق لعب جديدة لم تكن موجودة من قبل.

فينجر يحصد تكريمًا لدعم العلاج بالموسيقي

يذكر أن الحفل الخيري قد ساهم بشكل كبير في دعم هذا الملف، حيث جمعت شركة أساطير كرة القدم مبلغ 8 ملايين جنيه إسترليني لصالح جمعية نوردوف روبنز الخيرية للعلاج بالموسيقى، وهي أكبر جمعية خيرية مستقلة للعلاج بها في المملكة المتحدة، ومكرسة لتغيير حياة الأشخاص المستضعفين والمعزولين من خلال الاستخدام الماهر للموسيقى.