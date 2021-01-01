فيرجسون عن مواجهة ليفربول: أشكر الرب على الاعتزال!

أليكس فيرجسون المدير الفني التاريخي لمانشستر يونايتد يتحدث عن مواجهة الشياطين الحمر ضد ليفربول.

أكد أليكس فيرجسون المدير الفني التاريخي لفريق مانشستر يونايتد على صعوبة مواجهة فريقه ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها فيرجسون وأكد خلالها على سعادته للاعتزال حتى لا يضطر لمواجهة الفريق الحالي للريدز.

وقال فيرجسون: "لقد اعتبرت لقاء ليفربول ومانشستر يونايتد دائمًا كمباراة الموسم، فبمنتهى البساطة هما الفريقين الأكثر نجاحًا في إنجلترا عندما تنظر للألقاب التي لديهما".

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وأضاف: "من أجل الفوز بأي لقب سيكون عليكم أن تحققوا الفوز على ليفربول، لقد كان نجاحهم في الماضي لا يصدق".

وأكمل: "في ذلك الوقت كان يجب أن اتخذ الطريق الصعب في بناء فريق يستطيع الفوز عليهم، لكن في النهاية فعلنا ذلك والأمور سارت في صالحنا".

وأردف: "الآن أنا اعتزلت وأشكر الرب على أنني لا أدرب الآن، فمستوى ليفربول في آخر عامين كان استثنائي،، لدي الكثير من الاحترام لهم، لقد كنت كذلك دائمًا".

جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد يحتل في الوقت الحالي صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 36 نقطة قبل مواجهة ليفربول الحاسمة.