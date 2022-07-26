فيرجسون عجز عن إقناعه.. انتهاء مفاوضات مانشستر يونايتد مع رونالدو بالفشل!

فيرجسون نفسه فشل في إقناع رونالدو بالبقاء

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن فشل إدارة مانشستر يونايتد في محاولة الإبقاء على المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعد وجود جلسة مطولة اليوم جمعت العديد من الأطراف الخاصة باللاعب والنادي.

حيث اجتمع صاروخ ماديرا ظهر اليوم مع مسؤولي الشياطين الحمر وحضر معه وكيله جورج مينديش، فيما جاء السير أليكس فيرجسون كورقة رابحة من قبل الإدارة، لكن يبدو وأن الفكرة لم تنجح.

فبحسب ما أوردته الصحف الإنجليزية فإن هداف الفريق للموسم الماضي قد قرر بالفعل الرحيل وبات يبحث مع النادي عن الصورة التي يخرج بها هذا السوق.

ماذا عن الجلسة؟

شرع نادي مانشستر يونايتد في تنفيذ "عملية فيرجسون" لاستباق الطلب الرسمي لرونالدو لمغادرة البالغ من العمر 37 عامًا، ومع ذلك، لم يتغير شيء.

وفقًا للتقارير الإنجليزية، كان السير أليكس فيرجسون الورقة الرابحة لليونايتد في المفاوضات، لكن لم يكن لها التأثير الذي كانوا يأملون فيه، فلا يرغب اللاعب في استكمال السنة الثانية والأخيرة من عقده.

وكان رونالدو، برفقة وكيل أعماله جورج مينديش، حاضرًا في مجمع تدريب يونايتد في كارينجتون يوم الثلاثاء لإجراء بعض المناقشات مع النادي حول مستقبله.

والسر المكشوف هو أن مهاجم ريال مدريد السابق يريد الخروج لأنه يريد اللعب في دوري أبطال أوروبا ولا يمكن للنادي الإنجليزي أن يقدم له ذلك.

كيف فشلت المفاوضات؟

يُنظر إلى حقيقة أن رونالدو حضر الاجتماع في كارينجتون مع الوكيل جورج مينديش على أنه إعلان رسمي لنواياه بالمغادرة، على الجانب الآخر من الطاولة حضر ريتشارد أرنولد الرئيس التنفيذي لمانشستر يونايتد وفيرجسون نفسه.

وكانت "عملية فيرجسون" فاشلة، حيث لم يتمكن معلم رونالدو السابق من مساعدة النادي في إقناعه، حيث أن الوقت الذي أمضاه الدون مع عائلته بعد إعفائه من جولة النادي بالولايات المتحدة الأمريكية كان يفكر فيه في مستقبله وبالفعل اتخذ قراره النهائي.

أين يذهب رونالدو؟

المشكلة بالنسبة لجميع المعنيين في قصة الدون، أنه لا يوجد طريقة سهلة لخروج رونالدو، فضرورة اللعب في دوري الأبطال تحد من خياراته.

وكانت قد ترددت شائعات عن الرحيل لتشيلسي أو بايرن ميونخ أو أتلتيكو مدريد كوجهات محتملة، حيث أن قلة أخرى يمكن أن تضاهي راتبه.

وبحسب ما أوردته صحيفة "ماركا" الإسبانية فإن أتلتيكو مدريد لا يزال على اتصال مع رونالدو ووكيله من أجل بحث فرص الانضمام، على الرغم من العلاقة المتوترة بين اللاعب وجمهور الفريق.

ما هي الحلول المقترحة لرحيل رونالدو؟

إحدى خطط الخروج المحتملة التي بدأ الحديث عنها هي احتمالية أن يعرض يونايتد تمديد عقد رونالدو لمدة عام حتى 2024، ثم إعارته هذا الموسم.

من شأن ذلك أن يجعل الخروج هذا الصيف أسهل، حيث سيتمكن رونالدو من الرحيل إلى فريق يشارك ببطولة الأبطال، وينتظر يونايتد قدومه بعد ذلك لاستكمال مسيرته مع الشياطين الحمر.