فيرتو يشيد بدور مدرب روما في إتمام الصفقة

اللاعب حسم قراره لأجل فونيسكا..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

ألقى جوردان فيرتو لاعب وسط روما الجديد الضوء على دور المدرب باولو فونسيكا في إقناعه بإتمام هذا الانتقال.

وقال فيرتو لقناة روما:"اللعب لروما يعني الكثير، لقد كانت عملية تفاوضية طويلة للغاية، ولكني الان سعيد للغاية بوصولي لأحد الأندية الكبيرة".

وأضاف:"المدرب يملك تأثيراً كبيراً في ذلك أيضاً، لقد اتصل بي وأخبرني أن هذا هو النادي الصحيح لأجل مسيرتي، كما فسر لماذا يريدني".

وأوضح:"الآن حان وقت أن أرد تلك الثقة بالعمل في الملعب ومنح كل ما لدي".

يذكر أن فيرتو غادر فيورنتينا صوب روما على سبيل الإعارة، مع إلزامية الشراء بنهاية الموسم مقابل 17 مليون يورو.