فيرتونخين: سون من أفضل لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز

النجم الكوري متألق بشدة هذا الموسم

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أشاد يان فيرتونخين، مدافع توتنهام، بزميله سون هيونج مين وصنفه من ضمن أفضل لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز بالوقت الراهن.

ونجح سون بشكل خاص في تعويض غياب هاري كين في الفترة الأخيرة، وسجل خمسة أهداف منذ ابتعاد الهداف الإنجليزي للإصابة قبل قرابة الشهر.

وقال فيرتونخين للمراسلين: "الجميع يعرف أهمية هاري وديلي ألي لنا، عانينا في غيابهم بعض الشيء في الدوري، ولكن غيابهم أفسح المجال لآخرين".

وأضاف: "أبرز مثال هو سوني، تطور وتحمل المسؤولية وسجل كثيراً في غياب هاري، هو لاعب خاص ومتواضع ويجيد اللعب بقدميه وفي أكثر من مركز".

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وواصل البلجيكي: "لا أريد تصنيفه، كل ما يمكن قوله إنه من أفضل لاعبي البريميرليج حالياً، هو شخص يحبه الجميع ومن الجيد التواجد معه، لا أريد نسيان لورينتي أيضاً وهدفه الحاسم".

وكان توتنهام قد انتصر على بوروسيا دورتموند مساء الأربعاء بثلاثية نظيفة في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا.