فيرتونخين يأمل بقاء إيريكسين في توتنهام

اللاعب مطلوب في ريال مدريد

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أبدى يان فيرتونخين أمله في بقاء زميله كريستيان إيريكسين في توتنهام الموسم القادم، رغم ما يُثار حول اهتمام ريال مدريد بضمه هذا الصيف.

ويدخل اللاعب الدنماركي الموسم الأخير في عقده مع السبيرز، وقد أعرب عن رغبته في خوض تجربة جديدة في مكان آخر.

وارتبط اللاعب بالفعل بالانتقال لريال مدريد، لكن إنفاق النادي الإسباني مبلغًا كبيرًا من المال لشراء الثنائي إيدين هازارد ولوكا يوفيتش قد يجعل تحركه لضم إيريكسين صعب، إلا في حال تخلى عن بعض لاعبيه وحصل على الميزانية اللازمة لإتمام الصفقة.

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وتحدث اللاعب البلجيكي عن مستقبل زميله قائلًا "ازدياد الإشاعات مع فتح باب سوق الانتقالات أمر طبيعي، لكن تلك الإشاعات كانت موجودة في العام الماضي وفي النهاية بقينا جميعًا معًا، لذا آمل ببقائه".

أضاف لسكاي سبورتس نيوز "كريستيان لاعب رائع. أعرفه منذ كان في الـ16 من عُمره، وقد لعبت معه في أياكس حين كان في عامه الـ16 أو الـ17، وآمل أن يلعب مع توتنهام الموسم القادم".

يُذكر أن فيرتونخين يتواجد حاليًا مع منتخب بلجيكا الذي سيُواجه سكوتلندا اليوم الثلاثاء ضمن تصفيات يورو 2020.