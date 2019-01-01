فيربو: غضبت في مباراة ليفانتي وأحاول الحصول على ثقة فالفيردي

تعرف على تصريحات فيربو عقب الفوز على سيلتا فيجو

أكد جونيور فيربو، مدافع برشلونة، أنّه لا يشعر بالقلق من قلة دقائق اللعب التي يحصل عليها مع النادي الكتالوني مؤكدًا احتياجه للوقت للتأقلم مع الفريق.

فيربو شارك أساسيًا أمام سيلتا فيجو وساهم في الهدف الأول بعد تحصله على ركلة جزاء ترجمها ليونيل ميسي في المرمى.

وقال فيربو في تصريحات عقب المباراة: "لست قلقًا بشأن موقفي. لقد انضممت حديثًا للنادي وأعتقد أنّ الجميع بحاجة لوقت للتأقلم. كل اللاعبين يرغبون في المشاركة باستمرار دون شك ولكني أتفهم الأمر".

وتابع: "بالطبع كنت غاضبًا لعدم المشاركة أمام ليفانتي ولكن في الأخير هذا قرار المدرب ويجب احترامه. أتمنى الاستمرارية ولكني توقعت الأمر حينما جئت إلى برشلونة وسوف أكون مستعدًا في كل مرة أشارك".

المدافع الشاب أكد أنّ الخسارة من ليفانتي أثرت على الفريق ذهنيًا ثم جاء التعادل ضد سلافيا براج ليعقد الأمر لكن رغم كل ذلك لا يزال برشلونة متصدر الدوري الإسباني وكذلك مجموعته في دوري أبطال أوروبا.

وأردف: "المدرب إيرنستو فالفيردي طلب مني أنّ أساعد في بناء الهجمات وأدافع بصورة جيدة وأغطي مركزي. أعلم أنّ جوردي ألبا له أولوية المشاركة وهو لاعب رائع ولكنّه مصاب وهذه فرصتي للعمل بجد للحصول على ثقة المدرب".

واختتم: "شعرت بالدهشة من أهداف ميسي من ركلات حرة. لقد بدا الأمر لي وكأنّه يلعب ضربات جزاء وليست مخالفات على حدود المنطقة".

جدير بالذكر أنّ برشلونة يتفوق بفارق الأهداف عن ريال مدريد في صدارة الدوري الإسباني ويمتلك 25 نقطة في 12 مباراة.