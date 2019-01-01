فيراتي يعود لباريس سان جيرمان قبل مواجهة ريال مدريد

ماركو فيراتي يعود لفريقه باريس سان جيرمان قبل مواجهة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا بساعات قليلة.

حصل نادي باريس سان جيرمان على دعم لاعبه الإيطالي ماركو فيراتي نجم خط وسطه قبل مباراة الفريق المقبلة بدوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد.

جاء هذا بعد غياب طال لحوالي ١٥ يومًا للنجم الإيطالي بعد إصابته الأخيرة التي تعرض لها قبل فترة التوقف الدولي وتم استبعاده بسببها من قائمة المنتخب الإيطالي.

وقام توماس توخيل المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان باستدعاء فيراتي للمباراة التي تقام في العاصمة الإسبانية مدريد مساء الثلاثاء.

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وسيسافر اللاعب مع بعثة الفريق ظهر اليوم للعاصمة الإسباني استعدادًا لخوض المران النهائي قبل مواجهة ريال مدريد بعد حوالي ٢٤ ساعة.

ويغيب عن نادي باريس سان جيرمان ليفين كورزاوا الذي لم يعد للتدريبات قط وثيلو كيرير الذي لا يزال في مرحلة تأهيلية من إصابته بالإضافة لتشوبو موتينج.

ويحل باريس سان جيرمان ضيفًا على ريال مدريد في ملعب سانتياجو برنابيو مساء الثلاثاء ضمن لقاءات الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

جدير بالذكر أن باريس سان جيرمان يحتل صدارة ترتيب المجموعة برصيد ١٢ نقطة من أربعة انتصارات بينما يأتي ريال مدريد ثانيًا بسبع نقاط.