فيراتي: ولدت لألعب كرة قدم فقط

فيراتي يتحدث عن ارتباطه الشديد بكرة القدم

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

قال النجم الإيطالي ماركو فيراتي متوسط ميدان نادي باريس سان جيرمان إنه يشعر بحالة حب شديدة نحو كرة القدم لذاتها بعيدًا عن أي شيء آخر.

وشارك فيراتي بشكل فعال في فوزي إيطاليا الأخيرين على اليونان وليشتنشتاين ضمن تصفيات كأس الأمم الأوروبية 2020، قبل أن يحسم الأتزوري رسميًا بطاقة التأهل إلى اليورو.

وحول علاقته بكرة القدم بعيدًا عن هذه الحسابات، أكد ماركو فيراتي إن الفوز بالبطولات وتحقيق النجاحات أمر مهم في حياة اللاعب، ولكن علاقته باللعبة أتت لأنه يحبها قبل كل ذلك.

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وأضاف: "لقد ولدت لألعب كرة القدم، لأصبح لاعبًا محترفًا، هذا هو الشيء الوحيد الذي شعرت بأنني أجيده منذ أن ولدت وحتى الآن"

وأضاف: "أرتبط بكرة القدم إلى حد كبير، هي شيء بدأ معي منذ الصغر وظل يلازمني في كل خطوة أخطوها، حتى ارتبطت بنجاحاتي وكل شيء أقوم به في حياتي تقريبًا"

يذكر أن ماركو فيراتي يعيش فترة جيدة في الوقت الحالي ويقدم موسمًا مميزًا حتى الآن سواء في دوري أبطال أوروبا أو الدوري الفرنسي.