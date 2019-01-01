فيراتي: مواجهة ريال مدريد مُثيرة .. وهذا ما ننتظره من نيمار

ويرى أن باريس سان جيرمان لن يتأثر بغياب أسلحته الفتاكة

أصر متوسط ميدان باريس سان جيرمان ماركو فيراتي، على أن فريقه لن يتأثر بالغيابات المؤثرة، والمتمثلة في الثلاثي كيليان مبابي، نيمار جونيور وإدينسون كافاني أمام ريال مدريد في قمة الأربعاء التي سيستضيفها ملعب "حديقة الأمراء" في افتتاح دوري مجموعات أبطال أوروبا.

وقال الدولي الإيطالي في حديثه مع الصحفيين "صحيح ثلاثي الهجوم في غاية الأهمية بالنسبة لنا، ولديهم تجربة رائعة وخبرة كبيرة في هذه البطولة (دوري الأبطال)، لكن باريس لديه عناصر أخرى ستؤدي بشكل جيد في مباراة الغد".

وعن فرص ممثل عاصمة الضوء في المنافسة على الكأس ذات الأذنين وإنهاء عقدة الوقوف عند دور الـ16 قال "أعتقد أننا الآن أقوى من أي وقت مضى، نجحنا في الإبقاء على أهم لاعبينا، وبالفعل أصبح لدينا فريق جيد، لكن هذا لا يعني أننا سنفوز بدوري الأبطال، لكننا نُريد تحقيق نتائج أفضل من الماضي".

في الوقت ذاته سُئل عن رأيه في بقاء نيمار بالذات، قال "نحتاج للاعبين من نوعية نيمار أو مبابي، نعرف أن نيمار قضى وقتًا عصيبًا أدت لزعزعة استقراره إلى حد ما، لكن عندما أغلق الموضوع، رأيته يبتسم كما هو الحال دائمًا. إنه يُحب كرة القدم، ومؤكد سيساعدنا كثيرًا ونحن محظوظون بوجوده معنا في باريس".

اليوم المُنتظر 🤩

يوم عودة دوري الأبطال 🙌

ما هي الدولة التي ستضيف لقب دوري أبطال أوروبا إلى سجلاتها عام 2020؟ 🌍 🏆 pic.twitter.com/2pnkAF4MjN — جول العربي - Goal (@GoalAR) September 17, 2019

وختم بالحديث عن مواجهة اللوس بلانكوس قائلاً "هذه واحدة من المباريات المثيرة للاهتمام، ريال مدريد هو أسطورة دوري أبطال أوروبا، ودائمًا يكون الأوفر حظًا في كل موسم، ونحن سعداء أن نبدأ موسم الأبطال باستضافته على ملعبنا وأمام أنصارنا، آمل أن تكون مباراة جيدة ويستمتع الجميع بمشاهدتها. صحيح ليست مباراة حاسمة، لكنها مهمة للمستقبل".