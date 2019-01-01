فيراتي ومبابي كلمة السر في استمرار نيمار مع باريس سان جيرمان

تقارير صحفية فرنسية تكشف عن تفاصيل استمرار النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا في صفوف باريس سان جيرمان هذا الصيف.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشفت تقارير صحفية فرنسية اليوم عن قيام الثنائي ماركو فيراتي وكيليان مبابي بمحاولات عديدة خلال الصيف من أجل استمرار نيمار دا سيلفا رفقة باريس سان جيرمان.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "لو باريسيان" والتي أكدت أن كلاهما يملكان علاقة طيبة للغاية مع النجم البرازيلي وكانوا يمضون الكثير من الوقت معًا كمجموعة.

وذكرت الصحيفة أن حديث فيراتي ومبابي المتكرر رفقة نيمار كان من أسباب اتخاذه القرار بالاستمرار لهذا الموسم مع باريس سان جيرمان.

هيريرا: نيمار يمكنه الفوز بالكرة الذهبية للثلاث سنوات القادمة

وكان اللاعب قد طلب الرحيل عن باريس سان جيرمان خلال الصيف الماضي وضغط بشكل كبير ليتم نقله من الفريق الباريسي لصالح برشلونة ناديه السابق.

وعرض برشلونة ضم اللاعب على سبيل الإعارة هذا الصيف وضمه بشكل نهائي في الموسم المقبل لكن باريس سان جيرمان أراد الاستفادة ماديًا من الصفقة بشكل أكبر من الذي عرضه النادي الكتالوني.

جدير بالذكر أن نيمار دا سيلفا كان قد أنقذ باريس سان جيرمان في آخر لقائين في الدوري الفرنسي أمام كل من ستراسبورج وليون حيث سجل هدف الفوز في كل مباراة بالدقائق الأخيرة منها.