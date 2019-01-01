فيراتي: باريس سان جيرمان الأفضل في العالم وسأنهي مسيرتي هنا

النجم الإيطالي ماركو فيراتي لاعب باريس سان جيرمان يؤكد رغبته في الاعتزال رفقة باريس سان جيرمان.

أعرب اللاعب الإيطالي ماركو فيراتي عن سعادته بوجوده في فريقه باريس سان جيرمان الذي وصفه بالأفضل في العالم بالوقت الحالي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها فيراتي وأكد خلالها أنه لا يرى أن الفريق سيعاني من مشاكل كبيرة في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وقال فيراتي: "أعتقد أننا نستطيع القيام بالعديد من الأمور الجيدة في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، بوجود هذا الفريق لا أظن أننا سنعاني من أي مشكلة".

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وأضاف: "أشعر أنني ألعب في أفضل فريق بالعالم، لأننا لدينا العديد من النجوم العظماء في تشكيلتنا، وذلك يساعدنا على أكثر من مستوى".

وأكمل: "يجب أن نتمتع بالكثير من الثقة في أنفسنا، السبب خلف ذلك أنني لا أرى أي فريق في العالم أفضل من باريس سان جيرمان بالوقت الحالي".

وأنهى حديثه: "ليس لدي أي مشكلة أن تنتهي مسيرتي الكروية هنا في الفريق، باريس سان جيرمان يمنحني كل ما حلمت به في كرة القدم".

جدير بالذكر أن فيراتي كان قد طلب الرحيل عن باريس سان جيرمان قبل ٢٠١٧ عندما نجح الفريق في ضم البرازيلي نيمار دا سيلفا من برشلونة بحسب ما ذكرت العديد من التقارير بذلك الوقت.