فيراتي أراد الانضمام لبرشلونة!

لاعب باريس سان جيرمان كان مرشحًا للانضمام للفريق الكتالوني

أكد وكيل أعمال الإيطالي ماركو فيراتي السابق لاعب باريس سان جيرمان أن موكله أراد الانتقال لبرشلونة عام 2017 عندما كان مرشحًا للانضمام للفريق الكتالوني.

فيراتي قضى التسعة أعوام الماضية من مسيرته مع باريس سان جيرمان حيث انتقل إلى هناك كمراهق قادمًا من بيسكارا الإيطالي.

لاعب الوسط الإيطالي ساعد باريس في السيطرة على البطولات المحلية ولكن موكله السابق دوناتو دي كامبلي أكد أن تفكيره كان مشغولًا باهتمام برشلونة في مرحلةِ ما.

ماذا قال وكيل فيراتي السابق؟

دي كامبلي قال لصحيفة ليكيب: "عندما خاطبوني برشلونة تحدثت إلى فيراتي وقلت له ماذا سنفعل؟"..

وأضاف: "أخبرني بأن أتحدث معهم وأننا سنتحدث مع باريس سان جيرمان أيضًا حيث كانت مفاوضات التجديد معهم في الحسبان، لم يكن باريس في أفضل أحواله وقتها لذلك فيراتي أراد خوض تجربة جديدة".

وكيل فيراتي تابع: "لقد أراد حقًا الذهاب لبرشلونة وأرسل رسالة لناصر الخليفي لإخباره بذلك، لقد عرضوا العديد من الأموال ولكن اللعب مع ميسي وأن يكون بطلًا هو ما كان يشغل باله. باريس سان جيرمان من أكبر الأندية في العالم ولكنه في دوري ضعيف وأخبرت ماركو بأنه إذا أراد أن يصبح بطلًا فعليه تغيير المكان".

إعجاب فيراتي بميسي

ارتبط ميسي بقوة بالانتقال لباريس سان جيرمان في الأشهر الأخيرة مع إشاعات خروجه من برشلونة مع نهاية عقده بنهاية الموسم الحالي.

فيراتي فقد فرصة الانضمام لميسي في برشلونة ولكنه رحب بوجوده معه في باريس سان جيرمان.

لاعب الوسط الإيطالي قال في تصريحات لكنال بلس فبراير الماضي: "بالطبع اريد اللعب مع ليونيل ميسي، أن تملك لاعبًا مثله في فريقك فهو شيء خيالي. شيء آخر أتمنى أن تعطيني إياه كرة القدم".

وأضاف فيراتي: "أريد أن أعطي الكرة لنيمار وميسي والانتظار خلفهم للتمتع بما سيقدمونه".

جاهزية فيراتي لمواجهة برشلونة

يستعد باريس سان جيرمان لمواجهة برشلونة اليوم في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا والمقرر إقامته على ملعب كامب نو.

مشاركة فيراتي كانت في محل شك كبير بعد إصابة تعرض لها في الورك ولكن ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني للفريق الفرنسي أعلن جاهزية اللاعب في المؤتمر الصحفي قبل المباراة.