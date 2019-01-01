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الدوري الإسباني الدرجة الأولى

فيدي فالفيردي: نستحق الخسارة وأتمنى البقاء في ريال مدريد

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تعرف على تصريحات فيدي فالفيردي عقب الخسارة أمام ريال بيتيس

    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

أكد فردريكو فالفيردي، لاعب ريال مدريد، أنّ الفريق استحق الخسارة أمام ريال بيتيس في الجولة الاخيرة من الدوري الإسباني متمنيًا الاستمرار مع الملكي.

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ريال مدريد خسر أمام ريال بيتيس بثنائية نظيفة في الجولة الأخيرة من الدوري الإسباني.

وقال فالفيردي في تصريحات عقب المباراة: "علينا تحليل الأخطاء التي ارتكبناها في المباراة والموسم الحالي، لقد لعب بيتيس مباراة قوية ونستحق الخسارة".

وتابع: "ريال مدريد دائمًا هو الفريق الذي يقاتل في كل مباراة لأجل تحقيق البطولات، ويجب علينا الرد في الموسم المقبل".

ورفض لاعب البلانكوس الحديث عن ردود فعل الجمهور على الخسارة وصافرات الاستهجان لأن كل إنسان له الحق في التعبير عن رأيه مؤكدًا أنّ الفريق سوف يحاول الموسم المقبل بكل ما لديه.

واختتم: "لا أعرف إن كنت مستمرًا أم لا، أتمنى بالطبع البقاء في ريال مدريد للموسم المقبل والحصول على فرصة ولكني لا أعرف ما الذي سيحدث".

جدير بالذكر أنّ ريال مدريد لم يحقق أي بطولة خلال الموسم الحالي للمرة الأولى منذ 2014-2015 مع كارلو أنشيلوتي.

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