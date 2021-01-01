فيديو | 13 هدفًا .. تونس تلتهم ليبيا والجزائر تتعادل مع زامبيا في تصفيات إفريقيا

تونس تتأهل لأمم إفريقيا 2022 متصدرة لمجموعتها

حقق المنتخب التونسي فوزًا كبيرًا أمام نظيره الليبي بخماسية مقابل هدفين، على ملعب الشهداء بليبيا، ضمن الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا الكاميرون 2022.

أصحاب الأرض تقدموا أولًا بهدف مؤيد اللافي في الدقيقة 22 من عمر الشوط الأول، ثم أدرك نسور قرطاج التعادل في الدقيقة 39 عن طريق إلياس السخيري.

ومع بداية الشوط الثاني، وبعد مرور ثلاث دقائق فقط، أضاف سيف الدين الجزيري الهدف الثاني لتونس، وتبعه محمد دراغر بالهدف الثالث في الدقيقة 51 من عمر المباراة.

وبالدقيقة 54، سجل اللافي الهدف الثاني لليبيا، لكن قبل نهاية المباراة بست دقائق، سجل أنيس بن سليمان الهدف الرابع لتونس، ثم جاء خامس الأهداف في الدقيقة الأخيرة عن طريق سيف الدين الجزيري.

هذا الفوز ضمن لنسور قرطاج التأهل لنهائيات الكان متصدرًا المجموعة العاشرة برصيد 13 نقطة، ويرافقه في التأهل منتخب غينيا الإستوائية بتسع نقاط، فيما ودعت تنزانيا بأربع نقاط، وأخيرًا ليبيا بثلاث نقاط.

وفي إطار الجولة نفسها، تعادلت الجزائر أمام زامبيا إيجابيًا بثلاثية لكل منهما، على أرض الأخير باستاد هيروز الوطني.

محاربو الصحراء افتتحوا التهديف في الدقيقة 19 من عمر الشوط الأول بهدف رشيد غزال، ثم أضاف إسلام سليماني الهدف الثاني بالدقيقة 25.

وقبل نهاية الشوط الأول، قلص أصحاب الأرض الفارق من ضربة جزاء، سددها باتسون داكا بنجاح.

ومع بداية الشوط الثاني، أدركت زامبيا التعادل عن طريق كلاتوس شاما بالدقيقة 52، لكن بعدها بدقيقتين، أحرز سليمان الهدف الثالث للجزائر.

وقبل نهاية المباراة بعشر دقائق، أدرك باتسون داكا التعادل لزامبيا من ضربة جزاء، سببت مشادة كلامية بين لاعبي المنتخبين.

هذا الفوز أطاح بزامبيا، إذ تقبع في المركز الأخير بالمجموعة الثامنة برصيد أربع نقاط، فيما ارتفع رصيد الجزائر إلى النقطة 11، تلتها زيمبابوي بثماني نقاط، ثم بوتسوانا بأربع نقاط.