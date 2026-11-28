مشاركة تابع GOAL على جوجل

تزامنًا مع حالة التأخير الحالية في الإعلان عن الأرقام الفردية الخاصة بالهداف التاريخي لدوري روشن السعودي والأرقام الفردية بشكل عام، قام الإعلامي بتال القوس بمنافشة تلك القضية في ظل اقتراب المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله من كسر الرقم القياسي لنظيره السوري عمر السومة.

إعلان

وقال بتال القوس عبر برنامجه "في المرمى":"الاتحاد السعودي كان قد أعلن أنه سيكشف عن إحصائيات الفرق والمسابقات والأرقام الفردية، وفي البداية جاء الإعلان عن البطولات وقام بجمعهم مع بعضهم البعض كهواة ومحترفين وقال هذا تاريخنا الرياضي، كما تحدث عن إصدار قادم يخص الأرقام الفردية، ولو حدث ذلك فالهداف التاريخي للدوري السعودي هو ماجد عبد الله".

وأضاف:"الآن هناك حالة من التأخير في الإعلان عن الأرقام الفردية للاعبين، وسط السباق المحتدم على لقب الهداف التاريخي للبطولة، لذلك قد يكون ما يحدث مجرد مضيعة للوقت".

توضيح من تركي العواد

وفي هذا السياق رد عليه الناقد الرياضي تركي العواد:"إنهم يتحدثون عن دوري المحترفين، وجود المنافسة التي تضم عبد الرزاق حمد الله وعمر السومة، تتعلق بالفترة بداية من عام 2009، وهو موعد انطلاق عالم الاحتراف، ولكن لو أدخلنا لاعبيق سابقين سنرى ماجد عبد الله يكتسح بشكل كبير".

وبعدها قال بتال القوٍس:"من المنطقي أن يقوم الاتحاد السعودي بجمع الأرقام الفردية عمومًا وإعلانها أمام الجميع، ووقتها يجب على الجميع الرضوخ أمام هذا القرار".

إعلان إعلان

وأشار تركي العواد إلى نقطة تخص حالة الغموض المتعلقة بالعديد من الأرقام الخاصة بالدوري السعودي بشكل عام، في الوقت الذي ينتظر فيه الجميع المرحلة الثانية للإعلان عن باقي الإحصائيات.

مواضيع ذات صلة

وأوضح أن منظمة اليونسكو كانت قد وضعت خطة لمشروع يخص توثيق تاريخ الدوري السعودي والكرة في البلاد بشكل عام، وأن هذا ما يحتاجه عشاق اللعبة في المملكة.

حمد الله على موعد مع التاريخ

المهاجم المغربي ستكون أمامه مواجهة في غاية الأهمية عندما يلعب مع التعاون ضد الأهلي مساء اليوم، السبت، في الجولة الثالثة عشر من دوري روشن، وذلك للتفوق على منافسه عمر السومة في سباق الهداف التاريخي لدوري المحترفين وليس المسابقة المحلية بشكل عام، ويأتي هداف التعاون في المركز الثاني برصيد 160 هدفًا، مقابل 161 للسومة، مما يعني أن المغربي يمكنه معادلة أو حتى تخطي رقم المهاجم السوري في حالة نجاحه في الوصول إلى شباك الأهلي.

إعلان

ماجد عبد الله .. الهداف التاريخي على مر العصور

اللاعب ماجد عبد الله هو الهداف التاريخي في الدوري السعودي منذ نشأة البطولة وحتى هذه اللحظة، حيث لم يلعب سوى للنصر منذ بداية ظهوره واستطاع أن يُسجل 180هدفاً في الدوري بالإضافة إلى 9 أهداف في الدوري المشترك بمجموع 189 هدفًا من 194 مباراة شارك فيها مع فريقه طوال مسيرته الكروية التي دامت 20 عاماً منذ 1977 وحتى 1997 عندما أعلن اعتزاله.