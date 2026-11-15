فيديو | "لعله خير".. ما حقيقة ترك أبو تريكة لبي إن سبورت والعودة إلى مصر؟!

في عالم الإعلام الرياضي، قد تكفي جملة واحدة عابرة لتحريك المياه الراكدة وتصدر محركات البحث، لا سيما حين تخرج هذه العبارة على لسان نجم بحجم محمد أبو تريكة، أسطورة النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق وأحد أبرز وجوه التحليل الكروي في الوطن العربي عبر شاشة "بي إن سبورتس"، حيث تحولت لحظة وداع روتينية في ختام أحد الاستوديوهات التحليلية إلى عاصفة من التساؤلات التي شغلت الجماهير المصرية والعربية على مدار الأسبوع الأخير، حيث تحدث البعض عن مغادرته للشبكة الرياضية الأشهر في المنطقة، والبعض الآخر عن عودته إلى مصر أو النادي الأهلي في منصب إداري.

لكن القصة كلها بدأت بالتحديد مع ختام جولة الدوريات الأوروبية الكبرى ومواجهة أتلتيكو مدريد وبرشلونة في التاسع من نوفمبر الجاري، حين أراد الإعلامي القطري ومقدم البرامج في الشبكة عبد العزيز النصر توديع أبو تريكة بكلمات لطيفة على الهواء مع دخول أجندة المباريات الدولية، فوجه إليه الحديث قائلًا: "سنشتاق إلى محمد أبوتريكة، خاصة أننا في فترة راحة وتوقف دولي، وهو لا يظهر في الاستوديو خلال هذه الفترة".

غير أن رد أبو تريكة على مجاملة زميله لم يأتِ تقليديًا كما توقع المشاهدون، إذ ابتسم نجم الكرة المصرية السابق وعقّب بعبارة مقتضبة زادت من غموض المشهد قائلًا: "ممكن تفتقدني لفترة طويلة، لعله خير متعرفش"، وهو ما دفع عبد العزيز النصر للرد سريعًا بقوله: "إن شاء الله دائمًا موجود"، قبل أن ينتشر هذا المقطع القصير كالنار في الهشيم عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وبالبحث والتدقيق في خلفية هذا الحوار، يتبين أن الأمر يرتبط في الأساس بطبيعة جدول عمل أبو تريكة المعتاد داخل الشبكة القطرية، إذ يُعرف عن "الماجيكو" تفضيله الدائم للابتعاد عن الشاشات والحصول على إجازة خلال فترات التوقف الدولي المدرجة ضمن أجندة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، حيث يقتصر ظهوره التحليلي على مباريات الأندية في الدوريات الأوروبية الكبرى مثل الدوري الإنجليزي وقمم الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، دون المشاركة في الاستوديوهات المخصصة لمباريات المنتخبات الوطنية.

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حقيقة مغادرة أبو تريكة لبي إن سبورتس

وعلى الصعيد الرسمي، لم يغادر محمد أبو تريكة قنوات "بي إن سبورتس" التي انضم إليها عقب اعتزاله كرة القدم في ديسمبر 2013، ولم يصدر عنه أو عن إدارة الشبكة القطرية أي بيان رسمي أو إشعار داخلي يؤكد فسخ التعاقد أو إنهاء التعاون الممتد بين الطرفين، مما يضع كافة الأنباء التي تحدثت عن رحيله النهائي عن الشاشة في خانة التأويلات التي بُنيت على جملته العفوية فحسب.

ورغم وضوح سياق الإجازة المرتبطة بالتوقف الدولي، فإن عبارة "لعله خير" فتحت الباب أمام موجة أولى من التكهنات، حيث ذهبت بعض التحليلات إلى أن أبو تريكة قد يفكر في الحصول على قسط أطول من الراحة بعيدًا عن ضغوط الاستوديوهات التحليلية، بينما ربطت تقارير أخرى بين كلماته وبين طموحه القديم في اقتحام مجال التدريب، خاصة أنه حرص خلال السنوات الماضية على استكمال الرخص التدريبية المعتمدة التي تؤهله لقيادة الفرق فنيًا.

عودة مزعومة لمصر

وتصاعدت وتيرة الشائعات خلال الساعات الأخيرة لتصل إلى ذروتها بالحديث عن ترتيب أبو تريكة لأوراقه من أجل العودة إلى مصر بعد سنوات طويلة من الإقامة في قطر، أو ترشيحه لتولي منصب إداري أو فني في النادي الأهلي أو المنتخبات المصرية، وهي شائعات غذّتها مصادفات زمنية في المشهد الكروي المصري هذا الأسبوع، أبرزها التغييرات الفنية في منتخب مصر بتعيين علي ماهر مديرًا فنيًا للفراعنة خلفًا لحسام وإبراهيم حسن ، وتداول صورة نشرها نجم الأهلي إمام عاشور لمكالمة فيديو جمعته بأبو تريكة معلقًا عليها "شكراً يا أمير القلوب"، إلى جانب الجدل الدائر حول أوضاع الأهلي الفنية مع المدرب الحسين عموتة ومدير الكرة وائل جمعة.

وحتى هذه اللحظة، تظل جميع السيناريوهات المتعلقة بعودة محمد أبو تريكة إلى القاهرة أو توليه أي منصب في النادي الأهلي أو المنتخبات الوطنية مجرد اجتهادات وتمنيات جماهيرية عبر منصات التواصل الاجتماعي لا تستند إلى أي مصدر رسمي أو تحرك فعلي، ويبقى الأمر المؤكد الوحيد هو ما ظهر في فيديو استوديو "بي إن سبورتس" قبل أيام، في انتظار عودة الدوريات الأوروبية عقب انتهاء التوقف الدولي لحسم الجدل بظهوره المعتاد على الشاشة.