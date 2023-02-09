فيديو.. رئيس ليبيريا يثير سخط جماهير ميلان بقميص يوفنتوس

أثار جورج وياه، أسطورة كرة القدم ورئيس ليبيريا، استهجان جماهير فريقه الأسبق إيه سي ميلان بعدما ظهر بقميص غريمه يوفنتوس.
ولعب وياه في صفوف ميلان في الفترة من 1995 وحتى 2000 ولعب فيهم 147 مباراة سجل خلالهم 58 هدفًا.
ورفع وياه، الإفريقي الوحيد المتوج بالكرة الذهبية 1995، جائزته في سان سيرو واحتفل مع جماهير ناديه وقتها بالجائزة، لكن يبدو أنه سيثير سخطهم بظهوره بسترة تدريبات عليها شعار يوفنتوس، في فيديو ترويجي لحملته الانتخابية على حسابه الرسمي على إنستجرام.
وانخرط جورج وياه في العمل السياسي بعد اعتزاله. وتولى رئاسة بلاده بعد فوزه بالانتخابات في 2017، وستنتهي فترته الرئاسية أخر 2023 ويستعد لخوض الانتخابات مجددًا.
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