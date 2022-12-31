فيديو | بعد ساعات من صفقة رونالدو .. لاعب ضمك يحتفل على طريقة ميسي!

خسر الهلال نقطتين بعد التعادل مع ضمك في المباراة إلى جمعت بينهما في الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي للمحترفين على أرض الزعيم.
التعادل جاء عن طريق اللاعب عبد العزيز الشهراني بعد متابعته لكرة شاردة داخل منطقة الجزاء لم يجد صعوبة في إيدعها في مرمى الحارس المعيوف بحلول نهاية المباراة.
لكن اللافت في تلك المباراة لم تكن النتيجة أو الهدف المتأخر، إنما كان احتفال عبد العزيز الشهراني بالهدف والذي جاء مشابهًا لاحتفال سابق للأرجنتيني ليونيل ميسي.
عبد العزيز عقب تسجيله للهدف طالب زملائه في الفريق بالانتظار حتى يحتفل بالطريقة التي يريدها، قبل أن يرفع يداه على أذنيه ويقلد احتفال ليونيل ميسي الشهير الذي قام به في مواجهة هولندا في ربع نهائي كأس العالم.
جدير بالذكر أن ذلك الاحتفال يأتي بعد ساعات قليلة من إعلان النصر عن ضم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لمدة موسمين ونصف.
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