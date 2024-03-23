فيديو | بعد أن نثر سحره في البرنابيو.. زيدان: لمستي لم تتغير!

لقطات أعادتنا إلى الزمن الجميل..

نثر الفرنسي زين الدين زيدان أسطورة ريال مدريد بعض اللمسات الساحرة على أرضية ملعب سانتياجو برنابيو خلال مباراة أساطير ريال مدريد وبورتو للتوعية ودعم مرضى التصلب الجانبي الضموري (ALS).

باقة من اللمسات الساحرة التي أثبتت أن زيدان لا يزال يتحلى بموهبته الاستثنائية التي جعلته واحدًا من أفضل اللاعبين على مدار تاريخ كرة القدم.

وخرج زيدان بعد المباراة مصرحًا لتليفزيون ريال مدريد الرسمي، أمر لم يفعله "زيزو" منذ وقت طويل، وبالتحديد منذ 2021 حين كانت آخر تجربه له في مدريد مدربًا للنادي الملكي.

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وقال زيدان: "في كل مرة أكون هنا أشعر بالفخامة والحب، خصوصًا مع وجود الأشخاص الذين أتوا إلى هنا اليوم لرؤية لاعبيهم السابقين، إنه شرف لنا".

وأضاف: "نفس اللمسة؟ بالتأكيد، ولكنني لم أعد أستطيع التحرك كما الماضي (يضحك)، أعتقد أن لاعبي بورتو الذين قدموا إلى هنا يصغروننا بنحو 10 سنوات".

وأكد زيدان أن اليوم "مهم بالنسبة لعائلات محاربي التصلب الجانبي الضموري، التفكير فيهم أمر ضروري".