فيديو | "اذهب واحتفل مع أوروجواي".. بوليسيتش ينفجر في الحكم والأخير يرفض مصافحته!

النجم الأمريكي طفح كيله من الحكم..

عاصفة من الاستياء أثارها الحكم البيروفي الدولي كيفن أورتيجا الذي أدار مباراة الولايات المتحدة الأمريكية وأوروجواي تحكيميًا في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كوبا أمريكا التي تستضيفها أمريكا بالذات.

وانتهت المباراة بفوز أوروجواي بهدف نظيف سجله ماتياس أوليفيرا، في لقطة مثيرة للجدل، لكن الفوز أقصى أمريكا تمامًا من بطولة كوبا أمريكا.

نجم منتخب أمريكا، كريستيان بوليسيتس، توجه عقب المباراة لمصافحة الطاقم التحكيمي والحكم أورتيجا، لكنه فوجئ بأنهم رفضوا مصافحة يده الممدودة لهم.

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بوليسيتش كان يقول لهم أن يذهبوا للاحتفال مع لاعبي أوروجواي بالفوز باللقب، في تهكم على القرارات المثيرة للجدل التي ارتكبها الحكم البيروفي.

أهم تلك اللقطات احتساب هدف أوروجواي، اللقطة المضيئة في المباراة، والذي با فيه أن ماتياس أوليفيرا كان في موقف تسلل.