فيديو | "يا أبو ثلاثة" .. أستون فيلا يستعين بجمهور الهلال للاحتفال بالفوز على يونايتد

أهزوجة الزعماء سلاح الفيلانس للاحتفال بالانتصار الكبير

استعان حساب أستون فيلا على تويتر بجمهور الهلال السعودي للاحتفال بفوز الفريق الكبير على مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

تويتر الفيلانس نشر مقطع فيديو لجمهور الهلال خلال ترديدهم لأهزوجة "يا أبو ثلاثة" الشهيرة خلال إحدى المباريات، وعلق "وقت الاحتفال".

الجمهور السعودي خاصة عشاق الهلال تفاعلوا بقوة مع التغريدة وأبدوا إعجابهم بوصول احتفالاتهم لأندية الدوري الإنجليزي.

أستون فيلا كان قد تقدم بهدفي ليون بابلي ولوكاس ديني قبل أن يُقلص يونايتد الفارق بواسطة جاكوب رامزي بالخطأ في مرمى فريقه، لكنه عوض هذا الخطأ بإحراز الهدف الثالث سريعًا ليحسم اللقاء لصالح فريقه.

الخسارة أوقفت رصيد مانشستر يونايتد عند النقطة الـ23 في المركز الخامس مع لعبه مباراة أقل من منافسيه، فيما تحرك رصيد أستون فيلا للنقطة الـ15 في المركز الـ13.