فيديو | وليد الفراج يزف خبرًا رائعًا لجماهير الأهلي

خبر منتظر أعلن عنه الإعلامي السعودي البارز

زف الإعلامي البارز وليد الفراج خبرًا رائعًا لجماهير النادي الأهلي السعودي يتعلق بجهود الإدارة بقيادة ماجد النفيعي للحصول على شهادة الكفاءة المالية لتتمكن من قيد اللاعبين الجدد في القائمة المحلية.

الأهلي لم يستطع الحصول على شهادة الكفاءة المالية حتى الآن مما كلفه خوض مواجهة الفيصلي في أولى جولات الدوري السعودي اليوم الجمعة دون لاعبيه الجدد، ومنهم 5 أجانب، وقد خسر نقطتين على ملعبه بالتعادل 1-1.

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الفريق الجداوي يستعد حاليًا لمواجهة الحزم في الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي يوم الخميس القادم، وتأمل الجماهير بأن يستطيع المدرب بيسنيك هاسي الاستفادة من اللاعبين الجدد الذين ضمهم النادي هذا الصيف وأبرزهم النجم البرازيلي باولينيو ومواطنه دانكلير والكرواتي فيليب براداريتش والسنغالي الحسن نداو.

#وليد_الفراج : النادي الأهلي سينتهي من استخراج شهادة الكفاءة المالية في 48 ساعة #أكشن_مع_وليد ⁩ #شاهد pic.twitter.com/8hiq1VTViF — أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) August 13, 2021

الفراج وخلال برنامجه "أكشن مع وليد" أكد أن النادي الأهلي سيحصل على شهادة الكفاءة المالية خلال اليومين القادمين، مشيرًا إلى أن الأكيد أن الفريق سيدخل مباراة الحزم القادمة بكامل نجومه الجدد.

يُشار إلى أن هناك 4 أندية لم تحصل على شهادة الكفاءة المالية بعد، وهي أندية الأهلي والاتحاد والشباب والباطن، وكان نادي الطائي هو آخر الحاصلين عليها وسبقه النصر.