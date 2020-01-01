فيديو – وليد أزارو يسجل أول أهدافه مع الاتفاق بطريقة رائعة
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سجل المغربي وليد أزارو، أول أهدافه بقميص نادي الاتفاق السعودي، في مرمى الفيصلي، خلال المباراة التي تجمع بينهما بالجولة التاسعة عشر ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.
وليد أزارو انتقل إلى صفوف الاتفاق السعودي، قادمًا من الأهلي المصري على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.
أزارو بدأ الهجمة بإرسال الكرة إلى الناحية اليسرى لزميله فهد غازي، الذي راوغ لاعبي الفيصلي، ويرسل عرضية بقدمه اليمنى، ليضعها وليد أزارو بشكل رائع برأسه في المرمى.
د57’ هدف للاتفاق! ⚽— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) February 21, 2020
# وليد_أزارو يفتتح التسجيل#الفيصلي 0 : 1 #الاتفاق#الفيصلي_الاتفاق
🎥 — شاهد الهدف! 👇 pic.twitter.com/yKI3grnyrS